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Аналитик оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке

В БКС назвали нейтральной реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Первоначальная реакция курса рубля на решение ЦБ — нейтральная. Доллар продолжил курсировать на подступах к 93 руб. Об этом «Газете.Ru» сказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«При этом сохранение ключевой ставки в 16% означает продолжение периода жесткой денежно-кредитной политики, что априори позитивно для нацвалюты – кредитование охлаждает спрос на валюту под импорт, а рублевые вклады остаются выгодными. Тем не менее поведение рубля вполне объяснимо – так было и ранее, когда ключевая ставка не менялась», — отметил Буйволов.

По его словам, курс рубля сейчас в большей степени зависит от экспортно-импортных потоков и регуляторных мер. Стоит также учесть текущую сильную динамику доллара на мировом рынке, которая через кросс-курсы и котировки сырья формирует локальное давление на рубль, заключил аналитик.

По данным Мосбиржи на 14:01 мск, доллар стоит 92,8 руб.

22 марта ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор отметил постепенное ослабевание инфляционного давления, но назвал его «все еще высоким».

Ранее о высокой вероятности сохранения ключевой ставки на уровне 16% «Газете.Ru» заявил экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин.

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