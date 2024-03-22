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Экономист оценил предложение по льготной ипотеке для многодетных россиян

Экономист Лобода назвал прекрасной идею снижать долг по ипотеке для многодетных

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Shutterstock

Уменьшение долга по льготной ипотеке в зависимости от количества детей или первоначального взноса по таким жилищным кредитам — блестящая идея, и она должна реализоваться в рамках усиления вектора социальной политики государства. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующую инициативу Госдумы.

«При этом важно отметить, что подобную программу следует запускать немедленно во всех регионах России с заметной депопуляцией населения и не применять ее Москве и других городах-миллионниках. Самое перспективное направление — индивидуальное жилищное строительство. Именно в этом сегменте нужно смелее и щедрее реализовывать льготные программы для народа», — предложил Лобода.

По его словам, многодетные семьи живут не в городах, а в частных домах. Эффективность новых предложений по льготной ипотеке будет заметной, когда монетарные власти вернутся к политике сильного рубля, добавил экономист. Бремя задолженности населения останется заметным, уже несколько десятилетий бенефициарами жизни людей являются банки, а не семьи и реальный сектор экономики, подытожил Лобода.

В Госдуме 22 марта предложили ввести льготную ипотеку, долг по которой уменьшался бы с количеством детей. При рождении первого ребенка долг снизится на 10%, второго — на 20%, третьего — на 75%, четвертого — на 100%. Также депутаты обсуждают отмену первоначального взноса по ипотекам для молодых семей или снижение до 5-10%.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что большинство россиян не могут построить дом на свои деньги.

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