Сбер открыл пенсионерам доступ к «Накопительному счету»

Пенсионеры смогут открыть в Сбере «Накопительный счет» со ставкой до 14% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Раньше этот счет могли открыть зарплатные и премиальные клиенты.

«Воспользоваться «Накопительным счетом» может любой житель страны, который получает пенсию на карту Сбера — от Социального фонда России либо военных ведомств. Количество счетов не ограничено», — рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Он добавил, что счет можно пополнять в любое время на сумму до 10 млн рублей.

«Всегда можно снять деньги, когда они потребуются. Открыть счет можно не выходя из дома — в СберБанк Онлайн», — добавил он.

Напомним, Сбер открыл «Накопительный счет» в ноябре 2023 года. С того момента клиенты банка открыли более 3 млн таких счетов.