СберИнвестиции стали лучшей инвесткомпанией года

Платформа СберИнвестиции стала победителем премии Банки.ру в номинации «Инвестиционная компания года». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Как уточнили в банке, в 2023 году активы брокера Сбер увеличились на 40% благодаря развитию приложения СберИнвестиции. Это позволило брокеру стать лидером на российском рынке. Кроме того, ежемесячная аудитория приложения выросла в 5 раз и достигла 800 тыс. пользователей.

Напомним, премия Банки.ру в этом году вручается в 7 категориях и 28 номинациях. Отмечается, что в выборе победителей участвует не только экспертный совет премии, но и пользователи — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру.

За 15 лет лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям вручено более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.