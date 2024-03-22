МСП Банк занял 6 место в кредитовании малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года

МСП Банк занял 6 место в рэнкинге банковского сектора на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отмечается, что по итогам 2023 года кредитный портфель МСП Банка составил более 73 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем в 2022 году.

Генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич рассказал, после докапитализации МСП Банка на 9 млрд рублей в 2022 году перед ним стояли важные цели.

«Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Вторая цель — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. В 2022-2023 годах банк стал прибыльным и показал рост охвата и объема финансовой поддержки», — сказал он.

Как объяснил глава Корпорации МСП, такое улучшение было возможно благодаря пересмотру внутренних процедур, улучшению скоринговой системы и внедрению цифровизации. По его словам, в этом году банк планирует увеличить кредитный портфель не менее, чем на 20%.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что команда банка сосредоточилась на разработке и более активном внедрении адресных продуктов для поддержки реального сектора экономики, который включает производственные компании и туристический бизнес, а также для высокотехнологичных компаний. Он объяснил, что это привело к значительным изменениям в структуре кредитного портфеля банка.

Напомним, МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализацию курирует первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.