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В BigData МТС разработали платформу для борьбы с телефонными мошенниками

Сервис МТС на 45% увеличил точность определения преступных действий

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Depositphotos

МТС запустила антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы. Она была разработана командой Big Data МТС Скоринг.

Решение позволит банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти ста различных факторах. Как уточнили в МТС, сервис увеличил точность определения мошеннических действий на 45%.

«За последние несколько лет мы совершили значительный прогресс при разработке антифрод-решений. Если еще недавно подобные системы могли учитывать только несколько факторов, такие как, например, подменные номера, то сейчас мы обучаем алгоритмы уже на сотне различных показателей, и их количество продолжает расти», — отметил директор Big Data МТС Виктор Кантор.

Он подчеркнул, что все это дает возможность банкам получать максимально точную информацию. При этом Кантор уточнил, что в будущем компания планирует вместе с развитием решения как внешнего продукта внедрить его в мобильную сеть для защиты абонентов.

В компании рассказали, что алгоритмы антифрод-системы работают на основе машинного обучения. Они маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству.

Отмечается, что сейчас платформа тестируется в нескольких банках. Предполагается, что сервис позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев.

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