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Альфа-Банк победил в премии Банки.ру

Альфа-Банк назвали «Банком года»

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Альфа-Банк

Альфа-Банк занял первое место в категории «Банк года» по версии премии Банки.ру.

Банки.ру выделили рост Альфа-Банка и технологическое лидерство.

«Это признание — еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Также Альфа-Банк победил в народном рейтинге банков по мнению пользователей Банки.ру.

«За последний год число клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, выросло ещё на 4 млн человек. С ростом бизнеса также выросла и наша ответственность за клиентский сервис», — рассказал Верхошинский.

Он добавил, что Альфа-Банк активно развивает решения для предпринимателей.

Ежегодную премию Банки.ру присуждают за финансовые решения, уровень клиентского сервиса в вклад в развитие отрасли.

Кроме того, Альфа-Карта победила в номинации «Дебетовая карта года». Победителя определяли по условиям обслуживания, отсутствию комиссий, удобству оформления и другим параметрам.

Ранее Альфа-Банк запустил вертикальные карты с прозрачными элементами.

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