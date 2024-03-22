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Россияне рассказали, зачем им нужна подработка, помимо денег

Треть россиян видят в подработке шанс расширить круг знакомств

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Depositphotos

Треть россиян (33%) считают плюсом в подработке увеличение круга общения и контактов. Об этом свидетельствует совместное исследование Работы.ру и сервиса «Подработка». Копия есть у «Газеты.Ru».

Большинство респондентов (80%) считают главным преимуществом подработки дополнительный источник дохода. Около 40% опрошенных также отметили возможность приобрести новые профессиональные навыки и расширить свой кругозор и опыт.

Еще треть россиян (36%) высоко оценили возможность совмещать подработку с основной работой . По 28% участников назвали преимуществами возможность пополнить сбережения и гибкий график.

Женщины чаще (34%) голосовали за гибкость в выборе рабочих часов, чем мужчины (22%). Также для женщин важнее в подработке приобретение новых профессиональных навыков (42% женщин и 35% мужчин) и расширение кругозора и опыта (42% женщин и 36% мужчин).

Повышение самооценки и шанс участвовать в различных мероприятиях также вошли в список положительных сторон.

Однако основным недостатком подработки 51% респондентов назвали нерегулярность дохода. Проблемы с планированием времени беспокоят 37% россиян, а 28% — нестабильное расписание.

Около четверти опрошенных отметили ограниченные возможности повышения зарплаты и нерегулярный график. Отсутствие обучения, необходимость самостоятельно платить налоги и узкий круг задач тоже оказались в списке минусов.

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