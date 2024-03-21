Предприниматели Москвы смогут получить льготные кредиты в ВТБ

ВТБ начал работать по программе льготного кредитования правительства Москвы для предпринимателей из приоритетных отраслей, сообщили в пресс-службе банка.

Компании малого и среднего бизнеса смогут получить на развитие до 30 млн рублей по ставке до 13% годовых. Срок действия льготной процентной ставки — 1 год.

В ВТБ уточнили, что программа распространяется на предпринимателей, работающих в таких отраслях экономики, как производство, ИТ, экспорт, социальная сфера, научные исследования и разработки, здравоохранение, спорт, отдых, туризм, гостиничный бизнес, развлечения, креативные индустрии и другие.

Для того, чтобы воспользоваться предложением банка, компания должна входить в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иметь регистрацию в качестве юридического лица либо ИП на территории Москвы.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, в рамках стратегии развития 2024-2026 банк планирует существенно нарастить объемы финансирования среднего и малого бизнеса во всех регионах России и рассматривает госпрограммы как эффективный инструмент для снижения стоимости ресурсов для клиентов.

«Предприниматели Москвы в них всегда активно участвуют — портфель кредитов ВТБ в столице в рамках всех действующих госпрограмм превышает 83 млрд рублей», — констатировал он.

По словам Бортникова, выдача кредитов по продленной программе правительства Москвы позволит дополнительно поддержать предприятия из приоритетных, в том числе высокотехнологичных отраслей экономики.

В ВТБ добавили, что клиенты могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование и развитие предпринимательской деятельности.