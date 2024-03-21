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Россиянам рассказали, как успеть получить шенген до майских праздников

АТОР: срок получения шенгена в Москве составит до шести недель

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Ситуация с выдачей шенгенских виз в России стабильна. Срок получения займет от двух до шести недель, пишет АТОР.

В тройку самых востребованных стран по числу обращений за шенгеном входят Франция, Италия и Испания. Причин для этого несколько. Во-первых, они традиционно являются одними из самых популярных у россиян направлений. Во-вторых, эти европейские страны до сих пор выдают мультивизы, чаще всего сроком от 3 до 12 месяцев.

Однократную визу под сроки поездки сейчас можно получить от Греции, Венгрии, Португалии, Австрии, Швейцарии и Словении.

Проблемы могут возникнуть на этапе записи — количество слотов крайне ограничено. Чтобы успеть оформить необходимые для поездки документы нужно успеть подать на шенген до начала апреля.

До этого стало известно, куда россияне в последние два года летают на шопинг. В топ направлений вошли Баку, Милан и Сеул.

Ранее сообщалось, что Болгария с 1 апреля снова начнет выдавать визы россиянам.

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