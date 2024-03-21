Шольц объяснил возможную передачу доходов от российских активов Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему, по его мнению, доходы от принадлежащих России замороженных активов можно передать Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат», — заявил Шольц.

По его словам, поэтому они могут быть переданы Украине.

Шольц отметил, что данные средства должны быть использованы для покупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Киеву. Он добавил, что ожидает от других лидеров Евросоюза поддержки данного решения.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо перед международным саммитом по атомной энергетике в Брюсселе заявил, что странам Евросоюза необходимо направить доходы от российских активов за рубежом на покупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), эта стратегия является разумным путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия применит судебные механизмы в ответ на конфискацию активов.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.