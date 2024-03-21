Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц объяснил возможную передачу доходов от российских активов Украине

Шольц: доходы от активов РФ никому не принадлежат, их можно отдать Украине

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему, по его мнению, доходы от принадлежащих России замороженных активов можно передать Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат», — заявил Шольц.

По его словам, поэтому они могут быть переданы Украине.

Шольц отметил, что данные средства должны быть использованы для покупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Киеву. Он добавил, что ожидает от других лидеров Евросоюза поддержки данного решения.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо перед международным саммитом по атомной энергетике в Брюсселе заявил, что странам Евросоюза необходимо направить доходы от российских активов за рубежом на покупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), эта стратегия является разумным путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия применит судебные механизмы в ответ на конфискацию активов.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами