В России разработали новый продукт для производства колесных дисков

«Русал» начал поставлять своим клиентам новые алюминиевые слитки MaxiDiForge для производства сверхпрочных и сверхлегких колесных дисков, сообщает пресс-служба компании.

Улучшенные характеристики слитка достигаются за счет оптимизированного состава сплава алюминий-магний-кремний и специальной технологии гомогенизации.

«Слитки MaxiDiForge позволяют производить диски более низкой массы, чем кованые колеса из стандартных сплавов системы алюминий-магний-кремний: это возможно благодаря тому, что прочность MaxiDiForge на 7% превышает аналоги», – рассказал директор по развитию рынка дирекции по сбыту «Русала» Евгений Васильев.

Продукт разработан входящим в «Русал» Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ).

«Сразу после создания ИЛМиТом продукта MaxiDiForge мы приняли активное участие в разработке конечного продукта на его основе, в большом объеме проводили промышленные испытания и затем стали первым коммерческим заказчиком MaxiDiForge», — рассказал предприниматель, владелец производителя кастомизированных автомобильных дисков Power Wheels Леонид Демин.

Он добавил, что у сегмента кастомизированных колес большой потенциал роста.

«Дополнительный импульс спросу на кованые колеса придал уход из России ведущих автопроизводителей, многие автовладельцы теперь предпочитают не дожидаться колес по параллельному импорту, а размещать индивидуальный заказ у нас», — отметил Демин.

По его словам, «Русал» начал сотрудничать с автодилерами, которые предлагают опцию заказа дисков у Power Wheels.

Кованые колеса для легковых автомобилей являются премиальным продуктом по сравнению с массовыми литыми дисками, уточнили в пресс-службе РУСАЛа. Кованые диски значительно легче литых: алюминий в них становится прочнее в процессе производства, что позволяет снизить массу колеса с сохранением заданной прочности.

Также MaxiDiForge используют при производстве колес для грузового и пассажирского автотранспорта.