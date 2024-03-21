Рубль укрепился вопреки ожиданиям

Курс рубля в четверг растет вопреки прогнозам экспертов о его ослаблении. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:42 по московскому времени доллар стоил 91,4 рубля (-0.87%). Евро торговался по 100 рублей (-0,67%).

Аналитики объясняют аномальную волатильность российской валюты большим количеством сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль и привязанных к нему опционов.

Поддержку национальной валюте также оказывают продажи валюты в рамках подготовки к налоговому периоду экспортерами, относительно высокие цены на нефть и жесткая монетарная политика Банка России.

До этого цены на золото установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $2200 за тройскую унцию. Стоимость драгоценного металла выросла после заседания ФРС США.

Ранее ЦБ рассказал, сколько можно заработать на золоте за 20 лет.