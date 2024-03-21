Еще один сервис пострадал из-за отзыва лицензии КИВИ Банка

В платежном сервисе для трудовых мигрантов SalamPay подвисли 18 млн рублей из-за отзыва лицензии у КИВИ Банка, пишет газета «Ведомости».
Ситуация коснулась порядка 600 пользователей SalamPay. В их числе граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», — заявил глава компании Тимур Манташев.
КИВИ Банк лишился лицензии в прошлом месяце. Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные ЦБ.
В начале марта КИВИ Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев. На прошлой неделе иск против лишенной лицензии кредитной организации инициировал сам Банк России.
Ранее стало известно, сколько АСВ выплатило вкладчикам КИВИ Банка.