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Суд взыскал ущерб с рыбопромышленников Дальнего Востока

Суд взыскал 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока по иску ГП

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока на 358,7 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Один иск был подан к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск — к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову и еще к 15 ответчикам. Он также относится к 21 компании, в числе которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин». Отмечается, что они были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану.

Суд постановил взыскать с Кана и других ответчиков в пользу РФ ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 706 352 296 рублей.

В начале марта сообщалось, что Арбитражный суд Приморского края рассмотрит беспрецедентные иски Генеральной прокуратуры к крупнейшим рыбопромышленным компаниям Дальнего Востока. В числе ответчиков фигурируют 31 компания и 29 физических лиц, в том числе известные бизнесмены Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, которых называют «крабовыми королями» региона.

По данным прокуроров, компании Дремлюги и Кана создавали видимость самостоятельной деятельности, но на самом деле были аффилированы между собой. Они занимались незаконной добычей водных биоресурсов, поскольку бизнесмены являются иностранными гражданами, что запрещено законом без специального разрешения властей.

До этого журналисты провели расследование рыбного промысла в Северном бассейне.

Ранее в Хабаровске арестовали сахалинского депутата-миллиардера.

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