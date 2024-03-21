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Цены на золото установили новый исторический рекорд

Биржевая цена золота впервые превысила $2200 за унцию

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Илья Наймушин/РИА Новости

В четверг цена золота впервые поднялась выше отметки в $2200 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По состоянию на 9:58 по московскому времени апрельский фьючерс на золото стоил $2209,1 (+2,23%) за тройскую унцию. Спотовые цены в Гонконге выросли на 0,96%, до $2207,39.

Прошлый рекорд был зафиксирован 7 марта. Тогда золото пробило отметку в $2160 за тройскую унцию.

Котировки выросли после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоялось накануне. Регулятор в пятый раз подряд решил сохранить учетную ставку неизменной в диапазоне 5,25–5,5%. Оценка роста ВВП была повышена с 1,4% до 2,1%.

На прошлой неделе биткоин обновил свой исторический максимум, достигнув $73 666. Однако уже на следующий день курс первой криптовалюты обвалился до $67 тыс.

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.

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