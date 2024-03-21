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В России стало дороже производить лекарства

DSM Group: сырье для производства лекарств в России за год подорожало на 26%

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Shutterstock

Фармацевтические субстанции, из которых изготавливают лекарства, за 2023 год в России подорожали в среднем на 26%, до $116 за килограмм. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group.

«Средняя стоимость субстанций в прошлом году выросла, так как фармпроизводители стали уделять больше внимания новым разработкам», — пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Для создания более эффективных препаратов требуются новые субстанции. Цена последних главным образом зависит от затрат на производство. Чем современнее и сложнее молекула, тем она дороже. На рынке представлено сырье разных ценовых категорий — от $5 до $500 тыс. за килограмм. Также на стоимость влияет наличие конкуренции на рынке, логистические издержки и прочие факторы.

До этого сообщалось, что в России резко выросла популярность интернет-аптек.

Ранее в Минздраве отметили стабильность цен на важные лекарства.

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