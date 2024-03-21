Часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России

В нескольких китайских банках перестали проходить платежи в юанях из Российской Федерации, причина в ужесточении санкционных мер против РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники из сферы бизнеса и платежного рынка.

Издание подчеркивает, что юань из России прекратили принимать, например, Ping An Bank и Bank of Ningbo. По словам источников, также китайскую валюту из РФ перестали принимать DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала. Однако расчеты между странами не прекратятся, ведь существуют альтернативы.

По словам генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, китайские кредитные организации начали уведомлять об этом клиентов и возвращать транзакции обратно отправителям. Он подчеркнул, что данная проблема актуальна в течение последних двух месяцев.

До этого стало известно, что Китай находится на пути к импорту рекордного объема российской нефти в этом месяце, подкрепленному большими поставками сорта Сокол, от которого отказалась Индия из-за опасений американских санкций.

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