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Стало известно, во сколько обойдется путешествие с детьми по РФ на каникулах

МТС Travel: средний чек на проживание с детьми в каникулы — 6,7 тыс. руб./сутки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Cредняя стоимость поездки с детьми с проживанием в период каникул по России составит примерно 6700 рублей в сутки. Об этом свидетельствует совместное исследование МТС Travel и Bronevik.com. Копия есть у «Газеты.Ru».

Самым бюджетным туристическим городом стала Тюмень с 3500 рублей за ночь, следом идут Новосибирск (3600 руб.) и Санкт-Петербург (4500 руб.) В среднем россияне бронировали жилье на 3 ночи за 35 дней до поездки на грядущих каникулах с 25 по 31 марта.

Лидером по популярности среди поездок с детьми на каникулы стала Москва — спрос на столичные отели вырос на 70% в годовом исчислении.

В целом по России бронирования отелей и другого жилья для размещения с детьми на период каникул увеличились на 27% год к году. Помимо Москвы, в тройку самых востребованных направлений вошли Казань и Санкт-Петербург. Суммарно на эти три города пришлось более трети всех бронирований: 22% заняла Москва, по 6% — Санкт-Петербург и Казань.

В топ-10 популярных городов для путешествий с детьми также попали Сочи (5% бронирований), Тула и Калининград (по 3%), Новосибирск, Тюмень, Калуга и повторно Сочи (по 1%). Новосибирск, поднявшийся с 8-го на 7-е место, усилил позиции, а Тюмень, Калуга и Сочи впервые вошли в рейтинг.

До этого в российском регионе родителям запретили оставлять детей под присмотром бабушек.

Ранее интерес россиян к одной стране заметно оживился.

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