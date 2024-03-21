ЦБ рассказал, сколько можно заработать на золоте за 20 лет

За последние 20 лет биржевая стоимость золота выросла в пять раз в долларовом выражении и более чем в 16 раз — в рублевом. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

«Прогнозировать инвестиционный доход – это нетривиальная задача, тем более если мы говорим о горизонте в 20 лет. Но если мы обратимся к прошлому, например, посмотрим также на 20 лет назад, то золото продемонстрировало достаточно хорошую динамику. Если же говорить непосредственно о золотых монетах, здесь доходность существенно варьируется в зависимости от конкретного актива», — отметил эксперт.

По его словам, одна из самых популярных в России золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб. с момента своего первого выпуска в 2006 году выросла к сегодняшнему моменту примерно в 10 раз.

«Но здесь крайне важно понимать, что высокая историческая доходность не является гарантией ее получения в будущем. Золото в любой своей форме – это инвестиционный актив, а инвестиции – это всегда риск. В истории мы также можем найти много периодов, когда золото не только не росло, но, наоборот, существенно теряло в своей стоимости», — подчеркнул Евтеев.

Поэтому вкладывать все сбережения в драгоценные металлы – это очень опасная затея, заключил эксперт. Но вот выделить некоторую часть накоплений на золотые инвестиции может быть разумным решением, подытожил Евтеев.

Сейчас цена тройской унции золота 31,1 г на бирже превышает $2 тыс.

Ранее инвестстратеги Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов спрогнозировали рост стоимости золота до конца 2024 года.