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В России подешевели гречка и красная икра

Средняя цена на гречку в России за год упала на 5%, до 81 рубля за килограмм

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В феврале 2024 года гречка в России подешевела на 5% к февралю 2023-го, до 81 руб. за 1 кг в среднем. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Также в этом феврале на 3% в годовом выражении упала цена на красную икру. Средняя стоимость 1 кг деликатеса составила 6155 руб.

«Ценник на гречку стал меньше в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице. Красная икра стала дешевле из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков», — отметили эксперты «Чек Индекса».

Поэтому магазины заинтересованы удерживать по таким товарам приемлемый уровень цен и формировать запасы, заключили эксперты.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года.

Ранее россиянам предрекли подорожание пива и шоколада в магазинах.

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