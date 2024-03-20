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Правительство отменило временный запрет на антимонопольные проверки IT-компаний

ФАС: кабмин отменил мораторий на антимонопольные проверки российских IT-компаний

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Кабинет министров России отменил временный запрет на антимонопольные проверки IT-компаний в связи с большим количеством жалоб на нарушения со стороны цифровых корпораций. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в официальном Telegram-канале.

«Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний», — отмечается в публикации.

По оценке ведомства, выведение антимонопольного контроля из временного запрета поможет защищать права физических лиц и предпринимателей, результативно справляться со злоупотреблениями доминирующим положением со стороны корпораций и позволит развивать здоровую конкуренцию в области информационных технологий.

Соответствующий документ вступает в силу с 28 марта текущего года.

В ноябре ФАС России сообщила, что оператор мобильной связи «Мегафон» нарушил антимонопольное законодательство по причине необоснованного повышения тарифов.

Ранее эксперты призвали ужесточить в России антимонопольное регулирование IT-компаний.

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