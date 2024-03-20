Группа «Аэрофлот» увеличит число направлений полетов в летнем сезоне

В новом летнем сезоне, который будет действовать с 31 марта по 26 октября, группа «Аэрофлот» предложит пассажирам 269 направлений, что на 7% больше, чем в летнем расписании 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Из 269 направлений в географии полетов «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» 149 будут осуществляться на внутренних маршрутах.

Из базового аэропорта «Шереметьево» авиакомпании группы «Аэрофлот» будут выполнять полеты по более чем 100 направлениям, а количество маршрутов минуя Москву составит 139.

Собственная география полетов «Аэрофлота» в летнем сезоне включает 127 направлений. Более 100 направлений будет обслуживать каждая из дочерних компаний: лоукостер «Победа» и авиакомпания «Россия».

В «Аэрофлоте» отметили, что по сравнению с летом 2023 года увеличится частота полетов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Челябинск, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Красноярск, Казань.

Впервые с 2016 года группа «Аэрофлот» предложит в летнем расписании рейсы в Санкт-Петербург из трех столичных аэропортов: Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Авиакомпания «Победа» продолжит выполнять полеты из Шереметьево и Внуково.

С 1 июня рейсы «Победы» из крупнейшего аэропорта страны переведут в терминал D. В рамках код-шера «Аэрофлота» с «Победой» запланировано 35 направлений, из них 23 из «Шереметьево».

Летом компании группы «Аэрофлот» будут выполнять прямые рейсы из Москвы в 8 городов Дальневосточного федерального округа: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск.

В «Аэрофлоте» напомнили, что жители этого региона и льготные категории россиян могут воспользоваться субсидируемыми государством тарифами.

Кроме того, «Аэрофлот» предложит собственную программу «плоских» тарифов, которая позволяет всем желающим путешествовать в пункты Дальнего Востока по фиксированным тарифам в классе «Эконом».

Зарубежные курортные направления из Москвы будут представлены рейсами в Хошимин, Мале, Бангкок, Пхукет, Маэ, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Бодрум и другие города.

Также «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы из Красноярска в Москву, Бангкок и на Пхукет.

В новом сезоне группа «Аэрофлот» будет летать в Анталью из 14 городов России, в Стамбул — из 9 городов РФ. Программа полетов в Бангкок и на Пхукет включает перелеты из 8 городов России.

Кроме того, в летнем расписании, «Аэрофлот» продолжит региональную программу полетов в Сочи из 11 городов России.