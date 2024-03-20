США оказывают давление на Австрию из-за сделки RBI

Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI) может отказаться от сделки по выкупу за €1,5 млрд 27,78% акций строительной компании Strabag SE у структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Причиной стало давление со стороны США, которые считают, что реальным выгодополучателем окажется сам Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, пишет агентство.

По их данным, финансовые власти США потребовали от RBI предоставить полный список участников сделки. В случае выявления нарушения санкционных ограничений банку грозят штрафные санкции. Один из собеседников агентства рассказал, что американский демарш заставит австрийские власти воздержаться от одобрения выкупа акций Strabag, а сам RBI будет вынужден отказаться от этой сделки.

Изначально предполагалось, что российское подразделение RBI - Райффайзенбанк выкупит долю в Strabag у компании Rasperia, одним из совладельцев которой является структура «Базового элемента» Дерипаски. Затем эта доля акций должна была перейти под управление дочерней фирмы RBI Gabarts, которой руководит бывший топ-менеджер компаний Дерипаски Штефан Цохлинг.

В RBI настаивают, что указанная сделка не нарушает действующих санкций против Дерипаски. А представитель бизнесмена ссылается на прежние заявления о том, что он не контролирует компанию Rasperia.

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