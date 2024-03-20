У россиян улучшились прогнозы по росту доходов

Россияне видят рост реально располагаемых доходов и ожидают продолжения этой тенденции в 2024 году, индексы потребительской уверенности и прогнозируемых изменений в личном материальном положении близки к пикам за последние десять лет. Увеличение потребления будет способствовать росту российской экономики в этом году, сказал «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя соответствующую статистику Росстата по индексам.

«Реальные располагаемые доходы в России в прошлом году заметно выросли. В первую очередь, за счет роста зарплат. Это позволяет домохозяйствам как больше тратить, так и больше копить. В результате растет и потребление, и финансовые активы в виде остатков на счетах, депозитов и других финансовых инструментов», — отметил Копейкин.

То есть спрос растет сейчас, и создаются ресурсы для его поддержания в средне- и долгосрочной перспективе, а также ресурсы для вложений в основной капитал, уточнил эксперт. Он пояснил, что это важно для экономической динамики. Ведь, например, рост экономики в прошлом году был, кроме роста инвестиций, в значительной мере следствием именно растущего внутреннего спроса.

«Судя по последним данным Росстата — тенденция продолжается. Потребители уверены в своем финансовом положении и собираются тратить. Это значит, что потребительский спрос будет и дальше способствовать росту ВВП», — заключил Копейкин.

Но одновременно это означает, что необходимо наращивать предложение товаров и услуг, добавил эксперт. В противном случае, при отставании предложения от спроса, ценовое давление останется повышенным, пояснил Копейкин. А наращивание импорта для компенсации разрыва между потребностями потребителей и возможностями производителей может привести к давлению на курс рубля, и значит тоже мешать снижению инфляции, подытожил эксперт. Поэтому бизнес и власти должны сконцентрироваться на инвестициях и росте производительности — как непосредственно в отраслях, ориентированных на конечное потребление, так и в сфере производства промежуточных и инвестиционных товаров, с повышенным вниманием к импортозамещению, резюмировал Копейкин.

До этого Росстат отметил улучшение потребительских настроений россиян.

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