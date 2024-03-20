МТС и девелопер «Эталон» подписали соглашение в сфере разработки технологий

Экосистема МТС и девелоперская группа «Эталон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба компании.

Документ, подписанный президентом МТС Вячеславом Николаевым и президентом группы «Эталон» Геннадией Щербиной, предполагает цифровизацию процессов строительства и эксплуатации объектов как самого «Эталона», а также продвижение совместно разработанных технологий и продуктов на внешний рынок.

«Дружим мы компаниями давно, и есть две совершенно очевидные вещи. Во-первых, в России сейчас вводится очень много жилья. Во-вторых, крайне мало жилья можно назвать сколько-нибудь цифровизованным. По разным оценкам, это меньше 4%. Поэтому очевидно, что ведущая цифровая компания и ведущий девелопер должны объединить свои не только усилия, но и опыт создания продуктов, знания», — отметил Николаев.

Он подчеркнул, что стороны уже работали в этой сфере отдельно, поэтому совместно смогут создать продукт, который будет востребован на рынке.

Кроме того, МТС и «Эталон» уже ведут успешные совместные проекты. При этом один из них уже в эксплуатации — это ЖК «Серебряный фонтан», оснащенный цифровыми сервисами управления зданием. Он имеет единую IT- и телеком-инфраструктура, автоматизированные системы управления доступом, диспетчеризацию, видеонаблюдению, сбор и передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии.

«Мы с 2012 года занимаемся цифровизацией наших домов. Мы занимались этим сами, с привлечением наших коллег. Но два года назад, когда мы начали активно выходить в регионы, мы поняли, что нам нужен достаточно мощный партнер. Искать его пришлось недолго — с МТС мы сотрудничаем давно, хоть и мелкими шажками. Мы реализовали, как мне кажется, удачный эксперимент в «Серебряном фонтане», доработали этот продукт и теперь планируем его массовое внедрение», — сказал Щербина.

Планируется, что решения МТС и «Эталона» будут внедрять на строящихся объектах. Умные здания будут оснащены современными системами связи, безопасности, контроля допуска, умного дома, включая мобильное приложение с множеством функций для жителей дома.