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В компании Boeing не исключили продажу нескольких оборонных активов

Bloomberg: на фоне кризиса Boeing может продать ряд оборонных активов компании

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Starliner

Американская авиационная корпорация Boeing рассматривает возможность реализации по меньшей мере двух оборонных активов на фоне крупного кризиса, спровоцированного серией скандалов с качеством самолетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации агентства, финансовые консультанты корпорации уже связались с возможными покупателями ряда своих небольших подразделений.

В материале поясняется, что речь идет о Boeing Digital Receiver Technology Inc., производящем продукцию для разведывательных и военных заказчиков в правительстве. Кроме того, поднят вопрос о продаже доли компании в United Launch Alliance, совместном с Lockheed Martin Corp ракетном предприятии.

До этого один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники Boeing провалил 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США.

В свою очередь, Европейское агентство безопасности полетов допустило возможность отзыва сертификации безопасности на заводах Boeing. Меры будут приняты, как только возникнет такая необходимость. Например, будет зафиксирован рост числа инцидентов с жертвами.

Ранее в США самолет Boeing потерял часть обшивки во время полета.

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