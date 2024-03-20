В России вырастет порог ущерба по экономическим преступлениям

Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба по квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Об этом пишет «Интерфакс».

По делам о мошенничестве значительным ущерб будет признаваться ущерб не менее 250 тысяч рублей (в настоящее время 10 тысяч). Для крупного ущерба порог для квалификации увеличится с 3 до 4,5 миллиона рублей, для особо крупного — с 12 до 18 миллионов.

Зампред комитета Ирина Панькина поясняла, что документ направлен на гуманизацию уголовного наказания в сфере экономической деятельности.

В конце февраля правительство Российской Федерации внесло поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающие повышение на 25% порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду налоговых статей.

Ранее Путин подписал закон о цифровых расчетах во внешней торговле.