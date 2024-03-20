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Бензин марки Аи-95 подорожал до максимума за полгода

Биржевая цена Аи-95 выросла до максимума с сентября 2023 года

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Мария Девахина/РИА Новости

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила отметку в 65 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Это самый высокий показатель за последние полгода.

Согласно данным территориального индекса европейской части России, в среду стоимость тонны этого топлива выросла на 1,29%, достигнув 65 399 рублей. Исторический максимум был зафиксирован 7 сентября 2023 года на отметке 76 876 рублей за тонну.

Также подорожали и другие виды топлива. Стоимость бензина Аи-92 прибавила 1,25%, достигнув 52 505 рублей за тонну. Цена летнего дизтоплива выросла на 0,4% и составила 66 272 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо выросло в цене на 1,86%, до отметки в 67 445 рублей за тонну, зимнее — на 0,6%, до 66 860 рублей за тонну.

В то же время цена топлива для реактивных двигателей упала на 2,71%, опустившись до 76 871 рубля за тонну, а мазут подешевел на 0,98%, до 28 818 рублей. Самое резкое снижение показал СУГ — до ₽15 395 (-3,19%).

Накануне стало известно, в каких странах больше всего подорожал бензин.

Ранее сообщалось, что кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива.

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