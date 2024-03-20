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Финансист спрогнозировал курсы доллара и евро до конца недели

БКС: доллар будет стоить от 92,3 рубля, евро — от 100 рублей до конца недели

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Алексей Никольский/РИА Новости

До конца этой недели курс доллара составит 92,3-93,3 руб., евро — 100-101 руб., но при условии, что пара EUR/USD на мировом рынке останется около текущего значения 1,084. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Поддержку рублю способно оказать постепенное усиление влияния подорожавшей нефти на объем экспорта в денежном выражении. Дополнительным позитивом на краткосрочном горизонте выступит приближение очередного налогового периода в России, пик которого приходится на последнюю неделю месяца. Многие компании заранее продают инвалюту для фискальных платежей», — пояснил эксперт.

По его словам, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Дисбаланс обусловлен недостаточным объемом экспортной выручки, а также возросшими расходами госбюджета, заключил Бабин.

Рубль после позитивного старта некоторое время сдержанно укреплялся, но затем вернулся к нисходящей динамике. Правда, данное движение пока довольно умеренное и неустойчивое, потери к бивалютной корзине минимальные. По данным Мосбиржи на 15:23 мск 20 марта, доллар стоит 92,6 руб., как и на закрытии торгов вторника. Евро подешевел на 3 копейки, до 100,4 руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне все чаще отказываются от наличных денег.

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