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«Газпром нефть» запустила в Ленобласти завод по переработке пластиковой упаковки

На заводе в Гатчине пластик переработают во вторичную гранулу

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Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию в городе Гатчина Ленинградской области завод по переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную гранулу, сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс годовой мощностью 8,6 тыс. тонн обеспечит полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска сырья, подготовленного для дальнейшего использования.

Полимерную гранулу будут направлять производителям продукции из пластика. Также переработанное сырье планируют использовать для собственных потребностей «Газпром нефти» — выпуска гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства.

Экологичность производства на новом предприятии обеспечивает система очистки воды замкнутого цикла. Оборудование фильтрации позволяет улавливать мелкие пластиковые частицы, очищать воду и повторно возвращать ее в технологический цикл.

Начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев отметил, что к 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре «Газпром нефти» могут достигнуть 3,2 тыс. тонн в год.

«Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры», — заявил Игорь Королев.

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