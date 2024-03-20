Россияне стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты

Россияне стали чаще соглашаться на низкооплачиваемую работу. За год доля отказов от вакансий с недостаточным уровнем предлагаемой зарплаты сократилась с 3,8% до 3%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Чаще всего из-за денег от работы в прошлом году отказывались работники медицинской сферы. Так, 40% врачей не согласились выйти на новое место из-за несовпадения по зарплатным ожиданиям. Средняя зарплата по отрасли в 2023 году составила 49 200 рублей в месяц.

Также в топ-5 профессий, в которых соискатели чаще других отказывались от трудоустройства из-за низкой оплаты труда, вошли казначеи (11,2%), начальники смены/мастера участка (10,1%), гейм-дизайнеры (9,4%) и операторы производственной линии (9%).

До этого HeadHunter назвал девять сфер с самыми высокими зарплатами для россиян в марте.

Ранее рабочие в России озвучили планы по заработку на 2024 год.