Еврокомиссия уточнила сумму первого транша для Украины

Первый транш бюджетной помощи Украине от Евросоюзе в 2024 году, который был переведен 20, составил €4,5 млрд, а не €1,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи.

«Первый транш в рамках программы в €50 млрд составил €4,5 млрд», — заявил он.

Предполагается, что первый транш включает сразу перевод средств за три месяца с января по март.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ошибочно заявил, что Евросоюз перевел Украине первый транш в €1,5 млрд в рамках программы по предоставлению Киеву €50 млрд финансовой помощи до 2027 года.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев также надеется получить на этой неделе транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5,4 млрд. 13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год.

Ранее на Украине раскрыли дотационную долю бюджета страны.