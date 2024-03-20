Стало известно, кому из россиян предлагают больше всего в марте

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в марте составила 60 тыс.руб. При этом в ряде вакансий она превысила 260 тыс. руб., то есть оказалась более чем вчетверо больше. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Самыми щедрыми на рынке труда, если судить по числу публикуемых вакансий с зарплатой от 260 тыс. руб., являются строительные компании – к ним относится каждая пятая (20%) такая вакансия. С приличным отрывом следуют ИТ-компании и фирмы, оказывающие различные услуги для других бизнесов (их доля по 10% в общем объеме высокооплачиваемых вакансий). К другим семи отраслям, работодатели в которых ежемесячно публикуют свыше 1 тыс. «дорогих» вакансий, относятся розничная торговля, перевозки, логистика, склад, автомобильный бизнес, производство товаров народного потребления и финансовый сектор.

В топ предложений с самыми высокими зарплатами в марте вошли старший инженер по операциям в области кибербезопасности (€6 тыс., или 603 тыс. руб. по текущему курсу и релокация в Вену), менеджер по развитию бизнеса инвестиционных продуктов (от 400 тыс. руб. до вычета налогов) и другие предложения в ИТ-сфере с зарплатой от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Почти каждая третья вакансия с зарплатой от 260 тыс. руб. относится к продажам, то есть для менеджеров по продажам или руководителей отделов продаж. Но, как правило, компании указывают в таких вакансиях максимально возможную зарплату или «вилку» при условии выполнения или даже перевыполнения плана продаж, фактический же оклад может быть меньше.

Чаще всего высокооплачиваемые вакансии публикуют столичные компании-работодатели (доля Москвы — 40% от общего количества вакансий с зарплатой от 260 тыс. руб.). Следом идет Санкт-Петербург (доля 8%). Еще 1,5 тысячи вакансий с самыми высокими зарплатами публикуются в Краснодарском крае и Свердловской области.

В большинстве (68%) вакансий компании-работодатели указывают зарплату, близкую или равную медиане (то есть 60 тыс. руб.), в 24% вакансий можно встретить зарплату, в два раза превышающую среднюю по рынку, — 120 тыс. руб. В каждой десятой соискателям предлагают от 195 тыс. руб. и выше. При этом работодатель предпочитает не указывать зарплату в каждой шестой вакансии в стране (17%).

В марте на hh.ru было опубликовано 1,2 млн новых вакансий.

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