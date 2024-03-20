В РФ резко выросла аренда однокомнатных квартир

Стоимость аренды малогабаритных квартир площадью до 32 кв. м в России за год взлетела на 53,8% — до 23,3 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».

«Спрос на небольшие квартиры и апартаменты существенно вырос из-за снижения доступности ипотечного кредитования на вторичном рынке. Собственникам стало сложнее продать жилье, поэтому многие предпочли сдавать его в аренду», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

Сильнее всего арендные ставки на малогабаритки подскочили в Липецке (+97%), Астрахани (+82,8%), Махачкале (+80,1%), Челябинске (+79,8%) и Владикавказе (+79,4%). А меньше всего — в Сочи (+16,7%), Ленобласти (+22,9%) и Владивостоке (+23,5%).

В Москве однушка до 32 кв. м сдается в среднем за 47,5 тыс. руб./мес., в Подмосковье — за 30 тыс. руб., в Петербурге — за 29,2 тыс. руб., в Ленобласти — за 22,7 тыс. руб.

«Арендный бизнес становится все более выгодным на фоне ударного роста ставок, особенно в городах, где аренда до сих пор была дешевой», — добавил Луценко.

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