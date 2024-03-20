Россия может ввести пошлины на ввоз цветов

В России могут ввести импортные пошлины на цветы. С таким предложением выступил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин. Нужно создать рабочую группу», — заявил министр.

С 2022 года продажи цветов в России сократились на 10%. В прошлом месяце в Госдуме обсуждали вопрос поддержки отрасли цветоводства совместно с представителями сферы. Среди озвученных предложений — включение цветоводства во все программы развития регионов, расширение ассортимента выращиваемых в стране цветов, а также льготное налогообложение.

До этого стало известно, какие страны больше всего заработали на экспорте цветов в 2023 году. В тройке лидеров Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Их суммарный доход от продажи цветов по итогам 12 месяцев составил $6,6 млрд.

Ранее продажи мимозы в России установили новый рекорд.