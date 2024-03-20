Россияне все чаще отказываются от наличных денег. Объем наличных в общей российской денежной массе упал с 19,5% за последние девять месяцев до 17,1% на начало февраля 2024 года. В розничной торговле и услугах доля безналичных платежей достигла 83%. Такую статистику «Газете.Ru» дала заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук Президентской Академии Алла Дворецкая, комментируя cнижение объема наличных в обращении в России в январе.

«Действительно, постепенно падает и объем наличных денег, и их доля в общей денежной массе. В периоды экономической нестабильности фиксируется запас наличности в любых странах, особенно в условиях низких депозитных ставок. Сейчас в условиях некоторого ужесточения денежной политики ЦБ и повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией вклады вновь становятся привлекательными, как и иные альтернативные наличным каналы сбережений», — пояснила экономист.

По ее словам, действуют и тормозящие этот процесс факторы: введение налога на проценты по вкладам, высокие риски кибермошенничества. Однако в долгосрочном периоде тренд на рост значимости безналичных расчетов сохраняется, добавила Дворецкая.

Росту безналичных платежей россиян способствуют поступление зарплат, социальных пособий и пенсий главным образом на банковские карты, обязанность торгово-сервисных предприятий принимать их к оплате, использование онлайн-касс, бурно развиваются платежные сервисы и СБП, электронные кошельки, интернет-банкинг, мобильные приложения, бесконтактные платежи, биометрия. Технические возможности цифровизации делают необратимым тренд на абсолютное преобладание безналичных платежей в общем платежном обороте. Но наличные деньги останутся важной частью национальной культуры и идентичности, заключила экономист.

В январе объем наличных в обращении в России с учетом средств в кассах банков упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн, сообщила 18 марта газета «Известия».

Ранее экс-зампред Банка России Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал решение по ключевой ставке 22 марта.