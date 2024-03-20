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Россия столкнулась с угрозой дефицита одного из стройматериалов

В РФ может возникнуть нехватка стального проката из-за ограниченного предложения

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Александр Коркка/РИА Новости

В России может возникнуть дефицит стального проката, используемого в строительстве. Об этом пишет газета «Ведомости».

Причина потенциальной нехватки стройматериала — ограниченное предложение. Из-за высокой загрузки мощностей, а также плановых и неплановых ремонтов оборудования крупнейшие производства стального проката, включая «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и «Северсталь», не способны удовлетворить столь высокий спрос.

На этом фоне стоимость стройматериалов в РФ значительно выросла. Так, в течение прошлого года холоднокатаный прокат подорожал на 40%, до 82,8 тыс. рублей за тонну, оцинкованный — на 41%, до 104,4 тыс. рублей за тонну, а полимерный — на 44%, до 138,3 тыс. рублей за тонну. Тенденция продолжилась и в 2024 году.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор производителей стройматериалов.

Ранее стало известно, сколько россиян сами делают ремонт.

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