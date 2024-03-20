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Криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году

Криптоэксперт Вассев: цена биткоина в 2024 году вряд ли упадет ниже $50 тыс.

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость одного биткоина в 2024 году вряд ли упадет ниже $50 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель TerraCrypto Никита Вассев, комментируя снижение цены биткоина до $60,9 тыс. 20 марта.

«Биткоин может еще упасть. Думаю, где-то до $50 тыс. он может опуститься, ниже — маловероятно. Слишком много желающих купить его по цене выше этого уровня. В целом биткоин демонстрировал перекупленность последние недели. Он обновил исторический максимум до халвинга урезания вознаграждения за добычу биткоина в два раза — такого у биткоина еще не бывало. Наблюдался ажиотажный спрос, во многом слишком эмоциональный», — отметил криптоэксперт.

Поэтому Вассев назвал логичным снижение цены биткоина — «так всегда происходит». Просто для фондового рынка колебания курсов по 15-20% — это что-то немыслимое, а для рынка криптовалют обычное дело, подчеркнул эксперт. Участники торгов, которые с криптовалютами имеют дело не первый год, переживали и не такие спады, добавил Вассев. По его словам, исторический минимум биткоина — это ноль, но до нуля котировки уже не упадут, заключил криптоэксперт.

За последнюю неделю биткоин потерял в цене более 19%, или $12 тыс.

Ранее криптоэксперт Антон Торопцев в беседе с «Газетой.Ru» предрек падение курса биткоина в мае.

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