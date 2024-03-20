Рабочие в России озвучили планы по заработку на 2024 год

Почти половина — 44,2% — опрошенных «синих воротничков» планируют подрабатывать в 2024 году. Это следует из опроса платформы занятости Ventra Go!, его результаты есть у «Газеты.Ru».

В 2024 году представители рабочих специальностей планируют подрабатывать, чтобы занять себя делом в свободное время (31,4%). Еще 30,7% копят на крупную покупку, а 19,4% стремятся управлять графиком и планировать загрузку. Также респонденты нуждаются в дополнительном доходе для закрытия привычных нужд (17,9%), копят финансовую подушку (14,7%) и хотят закрыть долги (14,4%).

Большинство опрошенных представителей рабочих специальностей имеют опыт подработки. 60,2% из них подрабатывают от одного до пяти лет, еще 12% — менее 1 года, практически столько же (11,8%) — более пяти лет.

64% респондентов совмещают подработку с основной работой.

Чаще всего «синие воротнички» для подработки выбирают сферу доставки и такси (43,5%). Еще 23,9% ищут заработок в ретейле и электронной коммерции. Онлайн услуги в кол-центрах и на маркетплейсах оказывают 15,4% опрошенных, в сфере строительства и ремонта — 14,7%, в гостинично-ресторанном бизнесе — 12,1%, в клининге — 10,3%.

Самым важным в подработке «синие воротнички» называют гибкий график — так ответили 85,1% респондентов. Самостоятельно установленный график нужен еще 49,1%. Быстрое получение денежного вознаграждения назвали 31,8% опрошенных, возможность заработать больше денег к основному доходу — 17,6%, а легальный заработок — 15,1%.

Средняя вилка ежемесячного дохода от подработки для большинства «синих воротничков» (45,7%) составляет 25-35 тыс. руб. Менее 25 тыс. руб. получают 26,3%. Еще 16,8% представителей рабочих специальностей утверждают, что их заработок варьируется от 36 тыс. до 50 тыс. руб., а 11,8% назвали диапазон от 51 тыс. до 70 тыс. руб.

Компания в марте 2024 года провела федеральный опрос среди работников массовых и рабочих профессий. В нем приняли участие 3000 человек из 16 городов-миллионников, которые не являются пользователями платформы. Опрос подразумевал вариативность ответов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как российские компании относятся к подработкам сотрудников.