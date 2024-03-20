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В бюджет поступило более 30 млрд рублей в виде безвозмездных взносов с бизнеса

РБК: Минфин РФ собрал почти 36 млрд рублей безвозмездных взносов с бизнеса

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В федеральный бюджет с января по середину марта собрали с бизнеса 35,7 млрд рублей безвозмездных платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет».

К безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже активов РФ резидентами недружественных стран. Такая строка в бюджете появилась в 2022 году и стала активно пополняться после ввода «налога на выход» для иностранцев.

Как отмечает издание, в бюджете на 2024 год по этой статье доходов в бюджет закладывались поступления в размере 2,1 млрд руб., но уже к 15 марта годовой план был перевыполнен в 17 раз.

По итогам прошлого года безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 млрд руб., что примерно соответствовало оценке в проекте бюджета, подчеркивает РБК.

До этого сообщалось, что за неполный январь 2024 года бюджет получил 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, что превысило годовой прогноз в 2,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько заплатили иностранцы за вывод бизнеса из РФ.

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