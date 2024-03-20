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В РФ могут запретить банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

В России обяжут банки получать согласие родителей на открытие счетов подросткам

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Global Look Press

В России могут запретить банкам заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т. п. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Государственной думы Сергей Неверов и Наталья Костенко, инициативу одобрило правительство. Центробанк РФ также поддерживает этот законопроект, пишет газета «Известия».

Как сообщает издание, документ могут внести в Госдуму в среду, 20 марта. По словам Неверова, это планируется сделать в ближайшие дни.

По информации «Известий», законопроект представляет собой поправки в ст. 846 Гражданского кодекса (ГК) и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В первом случае в статью вносится пункт о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей». Вторая поправка с дополнением в закон «О банках…» касается справок со счетов и вкладов подростков 14–18 лет. Кредитные организации должны выдавать такие документы «им самим и (или) их законным представителям», говорится в законопроекте.

Как отмечает газета, в случае принятия законопроекта будет решена проблема с так называемым родительским контролем за финансовыми операциями подростков.

До этого сообщалось, что в Саратове 10-летняя девочка взяла два кредита на родителей и отдала деньги мошенникам.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки на банковский счет подростка начислили $11 млн.

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