Банки в России резко сократили число офисов

За январь-февраль 2024 года число банковских допофисов в России снизилось на 86, тогда как за аналогичный период прошлого года — всего на 9. То есть темпы сокращения допофисов банков в стране за рассматриваемый период выросли более чем в девять раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий, который проанализировал соответствующую статистику ЦБ.

Осадчий уточнил, что осенью прошлого года процесс роста банковской сети неожиданно возобновился: за октябрь число допофисов выросло на 75, за ноябрь — на 318, за декабрь – на 283. Однако в начале 2024 года этот процесс повернул вспять: за январь число допофисов снизилось на 79, в феврале – еще на 7.

«Сокращение банковской сети – долгосрочная тенденция. Так, за 2023 год число банковских допофисов в России снизилось на 297, за 2022 год – на 1694, за 2021 – на 1703», — отметил аналитик.

Он назвал очевидными три причины этой тенденции.

«Цифровизация способствует переходу на удаленные каналы обслуживания. Кроме того, сети банковских офисов оптимизируются с целью сокращения издержек. Мощным фактором перехода на удаленные каналы обслуживания стала пандемия», — сказал Осадчий.

По данным ЦБ, за первые два месяца этого года число допофисов банков на новых территориях РФ выросло только на 1, тогда как за аналогичный период прошлого года — на 37. На 1 марта 2024 года число допофисов банков в новых регионах достигло 510, тогда как на 1 марта 2023 года их было 250. Таким образом, банковская сеть в новых регионах расширилась за 12 месяцев более чем в два раза.

«В ДНР на 1 марта 269 допофисов, в ЛНР – 154, в Запорожской области – 49, в Херсонской области — 38. На новых территориях работают три банка: Промсвязьбанк, ЦМРБанк и «РостФинанс». Все три – под санкциями США. Ростфинанс попал в список 23 февраля этого года», — заключил Осадчий.

До этого все офисы КИВИ банка в Москве, Петербурге и Казани прекратили работу.

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