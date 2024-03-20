Стало известно, как российские компании растят будущих руководителей

Почти половина российских компаний (47%) предпочитают выращивать руководителей из числа собственных сотрудников, К таким выводам пришли аналитики Работы.ру и СберПодбора после проведения совместного исследования. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

У 22% компаний действуют внутренние программы для развития кадрового резерва управленцев, а в 13% случаев новые руководители назначаются из числа заместителей.

Основными преимуществами «выращивания» руководства внутри компании, по мнению работодателей, являются знание сотрудником специфики работы (76% ответов), хорошее понимание продукта (61%) и осведомленность о миссии и ценностях организации (59%).

Также для 52% респондентов важно, что у такого сотрудника уже налажены рабочие связи, а 45% ценят его потенциальную лояльность и благодарность компании. Немаловажными факторами называются меньшие затраты на развитие имеющегося специалиста по сравнению с наймом нового (37% и 31% соответственно).

Между тем, 18% компаний предпочитают искать новых руководителей на рынке труда. Наиболее частая причина (36%) — отсутствие в коллективе подходящей кандидатуры на управленческую вакансию. Кроме того, 32% ищут сотрудников с релевантным опытом руководства.

Каждая пятая компания надеется, что новый руководитель будет свободен от неформальных связей в коллективе и посмотрит на процессы и продукты под новым углом. Лишь 7% рассчитывают на приобретение внешней экспертизы с приходом нового человека.

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