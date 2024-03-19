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Стало известно, под каким брендом будут продвигать туризм по РФ для иностранцев

Туризм по РФ для иностранцев будут продвигать под единым брендом Discover Russiа

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Российский туризм за рубежом будет продвигаться под единым брендом Discover Russiа. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев, на международной выставке туризма Mitt, передает ТАСС.

Как заявил Кондратьев, за 6 лет планируется удвоить количество иностранных гостей — с 8 до 16 млн человек.

«Потенциал туризма в российском ВВП к 2030 году может вырасти почти вдвое. Развитие внутреннего туризма, отелей, курортов, льготное кредитование и субсидии дадут существенный прирост отрасли», — отметил он на MITT-2024.

По словам Кондратьева, ставка делается на комплексное развитие въездного туризма: удобный въезд, комфортное пребывание, маркетинг и формирование туркода России, регионов и локаций. В 2023 году успешно запущены е-визы для 55 стран и безвизовые туры из Китая и Ирана. Готовится аналогичное с Индией. За полгода въехали 300 тыс. гостей.

«Прорабатывается безвизовый режим с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. В 2023-м возобновим авиасообщение с этими странами и расширим полеты в Китай, Вьетнам», — сказал Кондратьев.

До этого в России не увидели необходимости в безвизовом режиме с Китаем.

Ранее в туристической отрасли Турции прозвучал тревожный звонок

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