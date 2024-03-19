Глава ДОМ.РФ предрек снижение ипотечного рынка на треть

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

По итогам 2023 года рынок ипотечного кредитования в России ожидает существенный спад. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации, передает ТАСС.

Согласно его прогнозу, выдача ипотеки составит 1,1-1,4 млн кредитов на сумму 3,9-5,0 трлн рублей, что на 30-45% меньше по количеству и на 35-50% меньше по объемам в сравнении с 2022 годом. При этом ипотечный портфель вырастет на 1-1,5 трлн рублей.

Несмотря на ожидаемое сокращение, Мутко не видит риска массовых финансовых проблем и банкротств среди застройщиков. «По текущим проектам уже сформирована достаточная «подушка безопасности» в виде накопленных продаж. А система проектного финансирования, заработавшая с 2019 года, надежно защищает граждан и предотвращает появление новых «обманутых дольщиков»», — подчеркнул он.

«Снижения ввода новостроек можно ожидать в 2026-2027 годах», — добавил генеральный директор ДОМ.РФ.

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