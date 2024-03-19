Аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили выпуск на сотни тысяч баррелей в сутки на фоне атак беспилотников и аварий на производствах, пишет Bloomberg.

По данным Gunvor Group, за последнее время Россия отключила порядка 600 тыс. баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей. Аналитики JP Morgan Chase приводят еще более значимую цифру — 900 тыс. баррелей.

Сложившаяся ситуация усиливает потенциальное давление на топливные рынки, отмечают эксперты.

О том, что атаки ВСУ на российские нефтезаводы отразятся на участниках рынка еще на прошлой неделе предупреждал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Между тем в Кремле переадресовали вопрос о компенсации НПЗ, подвергшимся обстрелам беспилотников.

Ранее стоимость нефти Brent обновила максимум с ноября прошлого года.