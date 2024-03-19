Эксперт оценил ограничение работы карт «Мир» за рубежом

Прогноз на использование карт платежной системы «Мир» за рубежом пока неблагоприятный. Неприятная ситуация с банками Армении может повториться в какой-то другой стране. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, комментируя сообщения о том, что банковские карты российской платежной системы перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта.

«В какой именно следующей стране последуют ограничения, сказать однозначно сложно — непростое решение об отказе от работы с «Миром» зависит от многих факторов, прежде всего, геополитических. Россиянам известны варианты обхода запретов: кто-то уже обзавелся картами банков из дружественных стран, кто-то пользуется услугами сервис- провайдеров, установивших терминалы в зонах массового посещения нашими туристами - в аэропортах, на вокзалах, в крупных отелях», — отметил Аитов.

Эти терминалы работают напрямую с российскими банками, принимающими карты, уточнил эксперт. По его словам, российские банки имеют свои представительства в зарубежных странах. Эти филиалы работают с картами системы «Мир» и продолжат их обслуживание, счел эксперт.

«Затруднения у россиян-владельцев карт «Мир» могут возникать не только в платежах, но и в трансграничных переводах. Ну и сами зарубежные банки — весьма уязвимая сторона с точки зрения санкций. Банки всегда страхуются и привычно не хотят рисковать. В первую очередь, конечно страдают и уже пострадали от этого юридические лица. Хотя для «юриков» и предлагаются различные инструменты обхода санкций, вплоть до использования криптоинструментов», — заключил Аитов.

Об ограничениях работы карт «Мир» в Армении с 30 марта во вторник сообщило РБК. В пресс-службе Национальной системы платежных карт заявили ТАСС, что платежная система «Мир» не ограничивает работу с банками Армении. Позже НСПК сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт «Мир».

Ранее Аитов предрек пересмотр соглашений о приеме карт «Мир» за рубежом из-за санкций.