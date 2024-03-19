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Fesco и РЭЦ запустят «Мясной шаттл» для доставки российского мяса в Азию

РЭЦ и Fesco запустят «Мясной шаттл» для отправки мяса из России в Азию

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Shutterstock

Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco запустят сервис «Мясной шаттл» для отправки российского мяса в Азию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте РЭЦ.

«Мясной шаттл» позволит производителям отправлять продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии в рамках единой сквозной перевозки без смены рефрижераторного контейнера на всем пути следования, отмечается в сообщении.

Кроме того, сервис способствует сокращению времени доставки товара из-за отсутствия перегруза в промежуточных точках.

«Уверен, это логистическое решение станет актуальным и востребованным. Клиенты сервиса получат простой, бесшовный и быстрый способ доставки в страны ЮВА и Китай продукции птицеводства, говядины, а теперь еще и свинины», — отметил председатель Совета директоров Fesco Андрей Северилов.

В начале марта «Мираторг» отправил первую партию свинины в Китай. Объем поставки составил 27 тонн.

Ранее сообщалось, что российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию.

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