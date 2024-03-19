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Экономист спрогнозировала ставки по вкладам к концу 2024 года

Экономист Ермилова предрекла снижение ставок по вкладам до 10% к концу 2024 года

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

К концу 2024 года ставки по вкладам могут опуститься до 10% годовых. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Если будут сообщения от ЦБ о том, что ключевая ставка будет снижаться, спрос на вклады соответственно будет расти. Скорее всего граждане будут в ближайшее время использовать возможности открытия вкладов под высокую ставку, причем на более длительные сроки», — отметила экономист.

По ее словам, были сообщения о возможных изменениях депозитных ставок после выборов президента, но ключевым фактором снижения ставок по вкладам остается понижение ключевой ставки ЦБ. По прогнозам Ермиловой, регулятор может перейти к такой политике летом.
Именно в этот период уже могут быть уже ощутимые подвижки по уменьшению доходности вкладов, заключила экономист.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 22 марта. Экс-зампред Банка России Сергей Дубинин и семь банковских аналитиков и экономистов в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых и рассказали, к чему это приведет.

Ставки по вкладам сейчас находятся на высоком уровне, но разместить деньги под 14-15% годовых можно только на короткий срок — три месяца. В ряде случаев банки предлагают 16% на полгода-семь месяцев. По депозитам на сроки больше ставки ниже.

Ранее экономист Александр Абрамов посоветовал россиянам поторопиться с открытием вклада.

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